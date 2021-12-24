央視新聞報導，今天（24）日下午，北京市召開第265場新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會。發佈會上，北京市政府新聞發言人徐和建介紹，在減少人員流動方面，提倡就地過節，如出現本土感染，所在的街鄉鎮人員限制出京。加強進出京旅遊管理，「自駕游」要謹慎選擇目的地，暫不恢復進出京跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務，繼續暫停出入境團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。

徐和建提出北京最新七點新冠疫情防治措施：

一是提倡市民群眾就地過節，特別是不前往14日內有新增本土新冠病毒感染者的縣，非必須不前往陸路邊境口岸所在縣。如本市出現本土新冠病毒感染者，為嚴防疫情傳播風險，所在區人員非必要不出京，所在街鄉鎮人員限制出京。

二是對高校、大學學生、務工人員等具有較強出京需求的群體，做好運力保障，推行有組織購票、「點對點」運送等方式，最大限度保障安全便捷出行。

三是鼓勵有生產任務的在京單位推行彈性休假，合理安排調休倒休，引導所屬人員錯峰離京返京。

四是進返京須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼。14日內有新增本土新冠病毒感染者所在縣旅居史人員嚴格限制進返京，14日內有陸路邊境口岸所在縣旅居史人員非必須不進返京。

五是嚴格控制在京舉辦全國性會議、培訓等活動。有來京人員參加的，主辦單位要加強遠端篩查，人員閉環管理。

六是加強進出京旅遊管理，「自駕游」要謹慎選擇目的地，暫不恢復進出京跨省團隊旅遊及「機票＋酒店」業務，繼續暫停出入境團隊旅遊及「機票＋酒店」業務。

七是有序安排師生離返京工作，組織師生錯峰放假離校、錯峰開學返校，假期堅持少聚集、少走動、少扎堆。