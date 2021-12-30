百年大疫兩週年 指揮中心拍攝紀錄片

今天是新冠肺炎疫情滿兩週年，中央流行疫情指揮中心今天直播記者會開始前，先播放了感謝影片，感謝華航空服員、防疫人員、加護病房護理人員等，感謝他們共同對抗這場百年大疫。

疾管署署長周志浩表示，今天是疫情滿兩周年的日子，因此希望透過影片感謝第一線防疫人員，感謝他們對抗這場百年大疫，協助守護台灣。已經兩年了，需要大家一起堅持。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，全世界，昨天全球病例一天就增加665萬多人，7892人死亡。都是新發生的病例確實不斷創下新高，國外疫情嚴重，主要國家可以發現美國，昨天也爆出47萬，英國22萬、義大利九萬多，主要國家疫情都很嚴重，因此現在仍是要嚴守邊境，請全民一起努力。

陳時中說九月、十月到十一月，每個月都是將近200例，但這個月以來，已經將近4百多例，呈現倍數成長，相信明天一天，12月的總數就會超過400例，一天要超過50例的境外移入也不是不可能，在防疫旅館、集中檢疫所、防疫計程車壓力都很大，這一關一定要守好，個人可做的，不管是運輸、機組人員，邊境檢疫相關人員，採檢和防疫計程車，防疫旅館等專業在做的都進了很多力氣。

陳時中再度提醒，跨年活動一定要遵守防疫規定。陳時中說，世界疫情尚未看見高峰期，很多國家還在指數情成長中，要看到境外移入一天50例以上不會很稀奇，現在還是要一步一步做好。