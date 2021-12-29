美國券商LPL Financial固定收益策略師吉勒姆（Lawrence Gillum）團隊精準預測2021年美國10年期公債殖利率落點而聞名，如今他再度預言2022年此長債殖利率僅會「微幅攀升」，明年底前可能介於1.75％～2％之間。

吉勒姆27日在展望報告中寫道：「以2022年來說，近期通膨預期高於歷史趨勢，而新冠變種病毒疫情一旦退燒，成長預期將會好轉，促使我們相信利率僅會從現行水平微幅攀升。」

另一方面，全球人口持續老化，這群人對於固定收入的需求極高，而市場持續看好美股表現，這可能引發更頻繁的「股債再平衡」風潮，因此他的團隊判斷2022年長債殖利率不大可能劇烈攀升。

吉勒姆團隊在2021年初時曾預測，美國10年期公債殖利率將從極低水平攀升，2021年終時長債利率將介於1.5％～1.75％之間。事實證明，他的預測相當準確。