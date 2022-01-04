由特斯拉大漲和銀行股走強帶動，在周一今年第一個交易日，標普500指數和道瓊工業指數雙雙創下歷史收盤新高。盤中蘋果市值一度站上3兆美元，成為全球第一家達到這個重大里程碑的上市公司。

周一收盤，道瓊工業平均指數漲246.76點或0.68%，為36585.06點。標準普爾500指數漲30.38點或0.64%，為4796.56點。那斯達克綜合指數漲187.83點或1.2%，為15832.80點。

在2021年最後交易日，華爾街三大指數的月線、季線和年線全部收紅，並創下1999年以來最大的3年漲幅。

標普500指數在2021年上漲逾27%，全年多達70次改寫歷史收盤高點。道瓊指數全年上漲18.7%，以科技股為主的那斯達克指數年線漲21.4%。

蘋果盤中股價一度升至182.88美元，創下歷史新高，並帶動市值站上3兆美元大關，反映出投資人對蘋果將不斷推出熱銷產品抱持信心。蘋果終場上漲2.5%，收在182.01美元，市值為2.99兆。

特斯拉大漲13.53%，收在1199.78美元。這家全球市值最高的汽車製造商克服了全球晶片荒並提高中國廠產量，上季交車量遠超出分析師預期。受此激勵，福特汽車和通用汽車亦分別上漲約4.8%和4.3%。

蘋果和特斯拉這兩檔股票對標普500指數的提振最大。分析師表示，投資人對於Omicron疫情衝擊的擔憂持續緩解亦有助於提振市場信心，即使新冠病毒確診病例不斷升高。

在防疫的最新進展上，美國食藥管理局（FDA）批准輝瑞/BioNTech新冠疫苗作為12至15歲青少年的加強劑。

由於高傳染性的Omicron變異株導致新冠病毒的新增確診病例創下新高，美國數千所學校已經延後原定於本周的假後返校計畫，或改採遠端學習。

Wedbush Securities資深副總裁Stephen Massocca表示，真正影響市場的是，人們認為這一波疫情不會需要大量的限制和封鎖措施，進而導致經濟減弱。基於1月效應，也就是部分投資人認為1月的漲幅將大於其他月份，新年開紅盤並不令人意外。看到市場如此強韌，這是一個好兆頭。

能源股、非必需消費品類股和金融股分別漲3.1%、2.76%和1.24%，表現最佳。

銀行股隨美國債息走高。美國10年期公債殖利率漲破1.6%。儘管近來新冠確診數激增，但投資人仍然為今年聯準會可能比預期更早升息做準備。

原油價格上漲與需求前景樂觀，激勵能源股上揚。

富國銀行上漲5.7%，亦受益於巴克萊將其股票評級提升為「加碼」。

重啟經濟股普遍上漲。投資人將這段假日期間航班大量取消的擔憂拋諸腦後，航空股走高，美國航空漲4.4%，聯航漲近3.9%。挪威郵輪和嘉年華遊輪分別漲約6.9%和6.4%，在標普500指數成份股中表現出色。博奕股亦走高，拉斯維加斯金沙集團和永利度假村均上漲逾3%。

獲高盛點名為半導體首選股之一，超微收漲4.4%。費城半導體指數大漲2.05%。