由於供應鏈供貨問題尚未完全解決，加上大宗物資價格仍居高不下，全球幾乎都受到通貨膨脹飆升衝擊。在2022年一開始，學者專家預測，亞洲地區的通膨恐怕只會增加，下跌的機率應該比較小。

根據彭博社最新調查，2022年越南通膨率可能會再增1.4%至3.45%。同時，預估印尼以及中國大陸方面，至少也會再上升120個基本點，也就是1.2%。金融機構ANZ Banking Group認為，因為2021年通膨較低的基期影響，越南、印尼還有中國大陸在2022年時，通膨應該還會更高。

對抗通膨，全球央行將在2022年採取不同的政策利率。美國選擇或將升息來抑制通貨膨脹，但是日本卻選擇低利環境，希望當地通膨能達到2%目標值。

至於亞洲的菲律賓，2022年的通膨可能減少1.1%至3.2%，因為供應吃緊上半年還會看增，但下半年可能會有不同發展。同時，印度應該會以5%高通膨率傲視亞洲各國。不過，日本卻大概只有0.7%。

以外界預測，2022年少不了通膨上升壓力的越南來說，當地國會認為若達4%尚在可接受範圍。同時，越南調研單位也預估2022年的CPI（消費者物價指數）將比2021年還要高出大概2%到3%之間。

越南2022年的通膨可能增幅不小，應是Omicron傳染力大、全球貿易戰以及地緣政治衝突所致，還有全球原物料價格目前都還在高檔盤旋。另外，民間生產作業因為新冠疫情停滯，越南受薪族收入減少下，當地購買力還是很疲弱。

至於越南2022年GDP（經濟成長率）預估，當地政府認可成長6.5%，有些甚至預測最高應可上看9%。即使如此這般，越南從2020年疫情開始爆發的那一年，到2022年底的平均GDP，應該僅有4%到5%，遠低於2011到疫前2019年底的平均值6%。

所以，學者專家提醒，越南通膨從2022年開始可能就會很有感。

在印尼方面，日前當地官方數據指稱，因為食物以及機票變貴，上個月的CPI來到1.87%，並創1年半新高點。同時，高於預估值1.8%，以及2021年11月的1.75%。

印尼央行也預估，2022年的通貨膨脹可能最高上看4%。

2022年的中國大陸，因為從歐美輸入當地的商品價格變貴，加上PPP（生產者物價指數）因為企業取料成本節節高升而上揚，廠商會陸續將物價上漲壓力轉嫁給民眾。在東西愈來愈貴情況下。2022年初最快最明顯的感受時間點，應該就會從2月初的傳統農曆新年開始。