車市第四季進入旺季，汽車零組件大廠麗清(3346)去年12月營收6.77億元，年增33.03％，去年第四季營收16.32億元，去年全年營收56.56億元，年增近3成，單月、單季及全年營收均創下新高。橙的(4554)去年12月在OEM客戶宇通、福田及美洲及歐洲地區AM客戶拉貨，單月營收0.41億元，年增30.6％，去年第四季營收1.22億元，年增22.2％，累計2021年營收4.57億元，年增29.18％，單季及全年營收都是歷史次高。

麗清2021年訂單需求持續暢旺，但因車用晶片缺料使得訂單遲遲無法完全滿足，而第四季向來是汽車產業產業旺季，加上晶片缺料問題於第四季趨緩，產能得以充分利用並大量交貨。此外，生產LED車頭燈控制器產品的桃園觀音廠2021年開始小批量產，挹注整體營收。

目前麗清成長動能除了來自既有的一階(Tier 1)車燈廠客戶，包括華域視覺科技、大茂偉瑞柯等新車款訂單外，亦有海拉、三立等客戶新車款LED車燈模組產品加入量產出貨排程，訂單能見度高。

橙的布局兩岸及歐美TPMS市場，隨著主要客戶新產品上架銷售，與新通路陸續加入，AM市場表現增添動能，而大陸品牌車廠依舊維持穩健出貨力道，去年第四季AM、OEM市場客戶營收比重分別為71.01％、28.99％。

橙的指出，隨著汽車產業朝向電動車、智能車等發展，消費者對於ADAS的需求日益漸增，有助TPMS滲透率。今年持續鎖定輪胎通路、汽車百貨、在地輪胎行等AM市場開發，尤其在歐美地區，目前仍有多家通路及平台正密切洽談合作，而技術門檻較高的利基型市場，將針對不同車廠的系統需求，調整並強化客製化TPMS產品供貨能力。