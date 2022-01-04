美國政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）公佈2022年世界十大風險預測，中國的新冠「清零」政策可能會失敗被認為是全球最大風險，美中關係則會相對平穩發展，台灣問題已不會構成潛在風險，美中兩國都會將重心轉向國內，世界會進一步進入領導力真空的「零強國」（G-Zero）時代。

《美國之音》指出，2022年新年新冠變異病毒株橫掃全球，過去一周全球確診病例超過1000萬例，創下歷史新高。中國遭遇疫情反撲，美國和歐洲的情況看上去更是嚴峻。

歐亞集團總裁伊恩．佈雷默（(Ian Bremmer）表示，中國大陸 的清零政策會更加嚴格實施隔離和封鎖，這將對經濟產生重大影響，而且效果不會很好。大陸感染率不高，人群中的抗體也不多，這個戰略在2020年是全球最好的，但是，換作今年將是最糟的。

報導說，12月23日大陸西安市有1300萬居民裡被限制在家中，這是自2020年武漢市封鎖以來，規模最大的一次封鎖行動，當時武漢有1100萬居民被封鎖在家中。

歐亞集團的報告中寫道，中國對疫情的「零容忍」政策非但無法控制感染，可能還會導致更大規模的爆發，如此會導致更大的經濟混亂，更多的國家干預。對世界來說，這意味著更多的供應鏈中斷問題。這意味著世界更大範圍內更持續的通脹，加劇經濟不安全感和公眾不滿等問題，並將繼續成為一個首要的經濟和政治挑戰。

去年中美關係的持續惡化列為第4大風險，但今年美中關係已非今年十大風險之一，兩國將更多受經濟現實而非政治權宜之計的驅動，雙方將更加關注國內，彼此都希望避免對自己的經濟或是國際安全造成重大損害。

佈雷默在預測報告中強調，至少有4個原因可以讓大家在台灣問題上鬆口氣。首先，中國的「偉大復興」的前提是台灣與中國大陸統一，這並不是什麼新的立場；其次，中國還沒有像1995-1996年台海危機時那樣對向台灣附近發射導彈；第三，華盛頓和台北都沒有逼近北京的紅線：美國堅持「一個中國」政策，台灣不會宣佈獨立；第四，如果中國進攻台灣，將面臨軍事失敗與毀滅性的經濟制裁和全面的外交孤立。

報告指出，第3大風險是美國中期選舉，僅次於巨型科技公司帶來的風險，第4大風險則是中國國內面臨的各種挑戰，包括西方越來越強烈的反擊、枯竭的增長模式、過度杠杆化和不平衡的經濟，以及快速老齡化等，但最嚴重的風險來自中國應對疫情的「零容忍」政策，報告認為這樣的政策將給消費和增長帶來壓力，同時加劇社會摩擦。