美國不列高風險國家 陳時中：已經加到最嚴了

中央流行疫情指揮中心今天宣布移除高風險國家管理，將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克、埃及及奈及利亞等10國原列為以Omicron變異株為主的「重點高風險國家」名單除，返台可以自費14天入住集中檢疫所，為何不把美國列為高風險國家？陳時中說，美國已經加到最嚴了。新北市長侯友宜則建議哪國病例最多，就應該針對該國家入境加嚴格

由於美國每日佔境外確診數最大宗，包含廣播名嘴趙少康認為機場有五大漏洞，建議把美國列為高風險區域，新北市長侯友宜建議哪國病例最多，就應該針對該國家入境加嚴格，北市聯醫醫師姜冠宇建議醫院病床滿床，就應該硬性規定減少航班，減少高風險國家入境？

對此，指揮官陳時中表示，美國已經加到最嚴了，返台全部都要集中檢疫，長程航班落地要採檢，也已經針對歐美、紐奧班機全部都要來做，當然會看疫情情況也會來做相關檢測。

「停飛航班這是不得了的事情」，以前中國在疫情最嚴重的時候也是停飛部分航點，陳時中表示，美國目前已經只剩下西雅圖、舊金山、洛杉磯，紐約等這幾個地方還有航班回來，國人要返家，要把航班停止不是一件小事情，有非常嚴重的情框要這樣做也是不得已。