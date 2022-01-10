國際貨幣基金(IMF)表示，新興經濟體必須為美國升息做好準備，並警告稱美國聯儲局快於預期的升息步伐，可能造成金融市場震盪，並引發資本外流與外國匯率貶值。

IMF預期，美國經濟將持續強勁成長，今年稍後通膨料將有所緩和。漸進、經過充分溝通的美國貨幣政策緊縮，對新興市場的衝擊可能較小，但美國薪資普遍上漲，供應鏈瓶頸問題持續，推升美國物價的程度可能高於預期，促使聯準會進一步加快升息步伐。

IMF將於本月25日公佈最新經濟成長預測。