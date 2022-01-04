在美國經濟復甦力道轉強、美股第三季企業財報報喜、聯準會Fed縮減購債之不確定因素消解下，美股四大指數2021年紛紛出現雙位數漲幅且皆入列全球主要股市漲幅前10強，如今邁入2022新年，美股後市如何看？漲勢能否延續？

國泰美國ESG基金經理人陳韻如認為，首先，觀察美國經濟成長率，歷經2020年疫情衝擊而衰退後，在疫苗研發、施打順利及大規模寬鬆貨幣政策與財政刺激政策帶動下，美國2021年經濟出現較預期來得佳的復甦力道，且市場普遍預期往後幾年的成長率也將優於過去10年的平均，反應美國景氣榮景並非曇花一現。

其次，以企業獲利表現觀察，美國企業競爭力強大，在科技、醫療、金融等領域更是具全球領先地位，使整體美國企業盈餘在經濟成長無虞的環境下，往往能繳出更亮眼的成績。依據預估，2022年，美國標普500的企業盈餘成長率可望達8%，優於歐洲的5%、新興市場的5.9%。在企業獲利持續成長的實質利多下，美股依舊有持續創新高的有利條件。

陳韻如認為，美股題材方面，留意國際清算銀行提出「綠天鵝」來襲，氣候變遷將成影響全球金融穩定的重大因素，凸顯ESG在企業營運的重要性，更增強市場對ESG投資的關注。不重視ESG的公司會有什麼後果呢？陳韻如指出，以2015年德國福斯汽車(Volkswagen)爆出廢氣排放數據造假之醜聞為例，其利用軟體使該汽車在實驗室中排放的廢氣比實際情形還少，此事曝光後，除了重創福斯汽車商譽，福斯股價更直接從當時的高點跌落超過50%，顯見企業若不重視ESG將對投資帶來隱憂。

根據統計，2020年至今，MSCI美國ESG大型成長指數漲幅高達81%，明顯勝過非ESG指數如標普500指數的漲幅48%、MSCI世界指數的上漲33%。這也是為何市場普遍看好美股尤其是美國ESG菁英股，其相關指數及公司股價有望在2022年持續上攻。