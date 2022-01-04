由於全球對經濟成長後市不看淡，造成美國公債殖利率飆升，部分傳統避險資產也頓失吸引力。因此，4日匯市交易時，日圓兌美元一度貶至5年來最低價位。

繼2021年日圓兌美元匯價大貶1成，並創7年以來最大貶幅後，4日，日圓又一度貶值0.4%至115.82，也來到2017年元月迄今最低位置。

法商東方匯理銀行認為，當2022年全球景氣將邁入更加正常化時，全球幾家主要央行，包括美國聯準會也會把寬鬆的貨幣政策導正。屆時，日圓的壓力會更大。預計到2022年中時，日圓兌美元匯價還會再走貶至118。

至於法國巴黎銀行，以及德國商業銀行都不約而同地預估，日圓還會下看至118價位。而瑞穗銀行更是看衰日幣，表示到2022年底第四季時，日圓甚至會貶至119日圓。

目前，在美國公債殖利率飆升，以及美國即將升息預期心理下，日圓顯然變得很弱勢。而美國聯準會趨鷹，以及還是很鴿派的日本央行，兩者之間政策利率也愈來愈分歧。外資券商間的看法一致，從摩根士丹利到摩根大通，幾乎都異口同聲表示要拋售日圓。

除美國外，其它已開發國家央行也紛紛考慮升息，對抗與日俱增的通膨威脅。因此，日圓未來勢必會更加疲弱。

美國時間3日，美國10年期公債殖利率大漲12個基本點，來到1.63%。

ANZ銀行指出，美股氣勢如虹頻創新高，還有當地公債殖利率又大漲下，美元明顯走強，日圓其實還有續貶空間。