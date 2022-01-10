瑞銀亞洲基礎材料研究主管甘清仁指出，隨著美國開始收縮貨幣供應、全球補庫存周期結束、產業鏈上下游物價差距收窄、大陸宏觀經濟放緩，以及大陸煤炭供給不足，預計2022年大宗商品處於下行周期，銅、鋁、煤價格均將下滑。

香港信報報導，與之相對，甘清仁表示，對2022年鋰價保持高位有信心，背後是新能源汽車將持續於2022年維持高增長。他稱，儘管2022年新能源汽車補貼較2021年再削減三成，考慮到車企當前聚焦搶佔市占率而非獲取補貼，有關措施對新能源汽車市場影響有限。

隨著美國收緊貨幣政策，甘清仁指出，2022年金價料將下行。瑞銀預測2022年金價每盎司均價為1675美元，即較2021年金價均價1800美元降幅近7％。

瑞銀全球研究部亞太油氣石化行業研究主管Peter Gastreich展望，原油價格需要關注的是，原油生產企業新一年度的資本開支計劃。他解釋，原油作為投資周期很長的項目，在當前全球減碳、能源轉換的背景下，油氣需要見到更高的現在投資回報率才會進行新的項目投資，過去或為10％至12％，現在就須達到接近20％。在原油需求持平的情況下，油價須維持每桶75美元至80美元，才會刺激新項目投資。