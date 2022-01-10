宏碁(2353)今宣布跨界投入電動車領域，將投資華城(1519)旗下專營電動車充電事業的華城電能，加強宏碁在充電樁市場的布局，為智慧解決方案的發展再下一城。宏碁公司董事長陳俊聖指出：「宏碁持續佈局智慧城市，策略性投資華城電能，期能挹注資源為大眾提供更優質的電動車充電服務；未來，宏碁與華城電能將能合作發揮綜效，為雙方的智慧解決方案布局再創新局。」

宏碁及旗下建碁、宏碁智通等子公司在充電樁之系統布局多年；著眼未來智慧城市的發展，在智慧城市領域下，電動車充電設計與系統將密不可分，挾著軟、硬體兼具的優勢，宏碁集團策略性入股深耕電動車領域的華城電能公司，盼透過雙強連手提供更優質的充電營運服務；華城電能旗下EVALUE品牌已出現在台灣各個角落，推出各式新產品與創新服務，包含電動汽機車充電樁與充電站建置、高效率充電設備、智能雲端充電站管理系統、家用充電樁場勘與安裝服務等。

華城電機(1519)旗下專營電動車充電事業的華城電能，今宣布現金增資發行普通股案，引進策略性投資人中租控股旗下公司中租能源及宏碁股份有限公司入資。

世界各地發起淨零目標，美國宣布2030年前溫室氣提排放量應減少50%，歐洲則宣示2030年前溫室氣提排放量應減少55%，並且皆以2050年達到淨零為目標；其中美國更投資80億美金於低碳交通（包含電動車與巴士），歐洲更於2035年起禁止油車的銷售，全力推行電動車。根據市調資料顯示，2021年全球電動車銷量預估將會超過500萬輛，即使在全球疫情影響下，中國、美國以及歐洲等三大市場的電動車銷售仍然呈現增長，反映出電動車領域的巨大增長潛力，同時顯示出智慧交通下充電樁市場的無限商機。

宏碁集團專注智慧城市的發展，更著眼於智慧運輸的解決方案，旗下建碁已連續多年取得北美最大電動車Volta Charging充電樁的IPC訂單，VOLTA Charging目前將逐步導入各州新設充電樁站點；除此之外，宏碁智通更在台灣推廣智慧停車系統，在全台多地建置智慧停車格位，接下來更進一步規劃具備充電服務的停車計費設備，不僅滿足一般車主輕鬆完成停車繳費的功能，同時帶給電動車車主充電的加值服務。宏碁集團希望透過與華城電能在電動車產業的專業技術含量，攜手深化充電樁產業的發展，能在全球電動車充電領域取得先機。