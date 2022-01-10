南寶（4766）越南廠區恢復生產，員工返工率逐步拉升且終端市場需求強勁，2021年12月16.91億元，年增11.6％；全年營收179.8億元，年成長15.6％，創下歷史新高。

南寶表示，鞋材黏著劑品牌客戶庫存水位低，且產量已逐步提升，鞋類終端市場需求強勁，其他消費產品用膠、工業用膠、塗料與建材業務展望也偏樂觀，2022年營收持續成長。

此外，永光（1711）因年底出貨動能趨緩，2021年12月營收7.85億元，年減0.5％；其中，色料化學品業績年減7％、電子化學品年減5％、醫藥化學品年減6％，至於特用化學品及碳粉則是年增2％、28％。

永光因各產品出貨動能持穩復甦，2021年營收92億元，年增18.4％。其中，特用化學品營收年增33％，表現最佳；醫藥化學品、色料年增20％及18％；電子化學品、碳粉業績也更成長7％、8％。

南寶主生產各式接著劑與塗料，領域橫跨鞋材、紡織、木工、電子零件、衛材用膠等，為台灣第一大接著劑品牌，也是全世界第一大鞋用膠供應商。目前全球7個國家有23座工廠。

南寶指出，2022年營運將更聚焦在電子產業、木工、紡織、食品包裝等市場規模大，具有良好潛在成長機會之產品線。其中，紡織用膠已透過鞋材產品所建立起與全球大型運動品牌客戶的關係；電子應用產品則是能夠受惠於台灣產業鏈群聚的優勢。南寶目前鞋材產品中已有75～80％為低VOC或零VOC產品，積極開發生質材料及可生物降解材料。此外，能發揮環境效益的高性能產品也是南寶的研發重點之一，例如不含塑膠貼膜的紙器塗料，可以使紙杯及紙盒進行紙類回收，實現回收再利用。