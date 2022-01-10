東哥遊艇(8478)2021年營收45.5億元，年成長7.8％，因2021台幣兌美元平均匯率升值超過5％，壓縮全年營收的成長幅度，若以美金銷售額來看，年成長幅度近14％。目前在手訂單創高、已排至2024年，且新產能貢獻將持續開出，東哥對未來營運表現深具信心。

東哥2021年12月營收4.87億元，年減47.9％，公司指出，隨著東哥新產能挹注，透過產線調配等方式，盡量縮小單月及淡旺季差異，2021年下半年各月皆有營收貢獻、不再集中於單月；依據目前生產及交船期程推估，今年各季度間的營收波動將顯著減緩，第一季可望優於2021年同期表現。

近2年疫情衝擊各項經濟活動，亦影響民眾的生活型態。休閒或娛樂活動傾向改變，富豪財富的快速增加，豪華、專屬的旅遊模式日益受到偏好，推升了遊艇市場需求。2021年底的羅德岱堡國際船展可見買氣非常熱絡，美國大型豪華遊艇終端需求持續強勁。市場調查預估，全球豪華遊艇市場景氣可望維持榮景，2021至2025年複合成長率可達11％。

東哥持續致力開發不同系列船型，滿足不同船主的喜好及需求，擴大消費族群；每年有多款新產品問世，皆能獲得市場青睞。根據國際知名遊艇雜誌Boat International最新公布調查，東哥在豪華遊艇製造商排名再度晉升至全球第三名，顯見OA遊艇在全球豪華遊艇市場的超群地位。