林瑞陽夫妻傳遭陸凍結26億資金 國台辦：純粹金錢「跟兩岸關係無關」

張庭和林瑞陽夫妻，近年在大陸經營微商事業有成，旗下的化妝品公司TST再度陷入傳銷質疑。29日上午，河北石家莊市裕華區市場監督管理局（下稱「裕華區市監局」）反不正當競爭科表示，接到大量舉報稱「TST庭秘密」涉嫌傳銷，查證後，判定「TST庭秘密」母公司上海達爾威涉嫌傳銷，目前，該案件已進入審計階段。

12月29日淩晨，「TST庭秘密」官方微博回應稱，上海達爾威是一家合法經營的公司，自成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅；非常感謝河北石家莊政府指導公司排查風險，目前公司運營一切正常，公司將積極配合相關部門工作。

但澎湃新聞報導，12月29日上午，裕華區市監局反不正當競爭科工作人員告稱，經查證後，判定「TST庭秘密」母公司上海達爾威涉嫌傳銷。

裕華區市監局反不正當競爭科工作人員稱「（上海達爾威）宣導高額回報」，換言之，達爾威具備傳銷的三個特徵，即拉人頭、繳納入門費和團隊計酬的金字塔結構。

裕華區市監局反不正當競爭科工作人員表示，該案時間跨度長、參與人員多、涉案金額大。而達爾威相關行為從2013年就開始了，而據該局掌握的數據來看，已有近千萬人參與。

此外，該工作人員補充道，「這一傳銷組織具有一定迷惑性，用名人效應掩蓋了這種非法行為」。

據裕華區市監局反不正當競爭科工作人員透露，目前，該案件已進入審計階段，即對上海達爾威的財務數據及後台進行審計。

該案下一階段涉及處罰決定及處罰金額，該工作人員預計需要數月時間。

對此，澎湃29日聯繫上海市達爾威貿易有限公司，該公司相關工作人員拒絕置評。