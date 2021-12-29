據澎湃新聞報導，河北石家莊市裕華區市場監督管理局反不正當競爭科工作人員稱，此前接到大量群眾舉報稱，「TST庭秘密」涉嫌傳銷。裕華區市監局查證後，判定「TST庭秘密」母公司上海達爾威涉嫌傳銷。目前，該案件已進入審計階段，即對上海達爾威的財務資料及後台進行審計。

28日晚間就傳出林瑞陽張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿易有限公司因涉嫌傳銷被查，該消息也登上熱搜前列。

大陸國台辦29日上午舉行例行新聞發布會上，發言人馬曉光就近期涉台熱點話題回答記者提問。有記者問：請問日前媒體披露的台商林瑞陽涉嫌違法事件，是否也是對在大陸台企台商的一個提醒？馬曉光回答：「我們會進一步瞭解情況。從有關部門發佈的公告來看，這完全是一起涉及商業事件，與兩岸關係無關。我想強調的是，任何人在大陸經商、創業首先也必須應該依法依規。」

澎湃新聞報導稱，該案下一階段涉及處罰決定及處罰金額，該工作人員預計需要數月時間。「（該案）時間跨度長、參與人員多、涉案金額大。」裕華區市監局反不正當競爭科工作人員表示，達爾威相關行為從2013年就開始了，而據該局掌握的資料來看，已有近千萬人參與。