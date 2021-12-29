張庭和林瑞陽在大陸成立的「上海達爾威貿易有限公司」，近期驚傳遭市場監督管理局揭露有違法嫌疑，今年6月被立案調查，更傳出被凍結人民幣6億元（約台幣26億元）的資金，對此，有網友稱他們身家千億才被凍結26億，有什麼了不起？律師林智群分析「如果沒有趕快找到錢，不用兩個月，整個商業帝國就會垮。」

林智群稱張庭和林瑞陽身家1500億是媒體喊出來的，不見得是真的，「有些企業家，公司資產100億，但還是需考慮其他股東權益的問題，還有負債的部分是否要扣掉？扣掉後淨值剩多少？」

所以他認為「現金，就是公司的血液，一旦金流中斷，那公司很快就會壞死」，任何一間公司，不管規模多大，如果被凍結「現金」，就會導致上游貨款付不出來，員工薪水、下線獎金發不出來，「這個賺錢機器等於是被打中最重要的部位，整個當機」，因此他更直言如果沒有趕快找到錢，「不用兩個月，整個商業帝國就會垮。」

對於公司被立案調查，張庭、林瑞陽夫妻所屬公司也回應「上海達爾威貿易有限公司是一家合法經營的公司，自成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅。非常感謝河北石家莊政府指導我司排查風險，目前公司運營一切正常，我司將積極配合相關部門工作。」