來自烏克蘭的名模瑞莎，2015年與鞋業小開Mike結婚，並取得中華民國身分證，近年積極為台灣培育韻律體操人才，卻被二度爆料斂財、帳目不清等負面新聞，氣得瑞莎反駁6大指控。對此，知名律師林智群今（30日）針對此事評論，認為瑞莎錯就錯在「免費」，大票網友紛紛留言：「不能再同意更多了！」

瑞莎的新聞已延燒數天，林智群30日在臉書上發表個人意見：「瑞莎的事情告訴我們，『免費』兩個字可以吸引來多少奧咖。」直言自己從來不免費，許多網友看了都點頭如搗蒜，留言：「台灣最多這種貪得無厭的人，當然好的家長也有，但只要來幾個無恥的就飽了」、「也不想想沒瑞莎的話，他們連三百塊都拿不到」、「沒錯，免費的背後"成本"更高」、「完全認同，人性是貪婪的」、「付錢才是真愛」，網紅「鬼才阿水」也表示：「有一種人很愛每次跟你凹免費，然後跟你說下次有案子或是有錢一定找你，但這種人通常能帶來的也只是更多像他一樣爛的案子。」

瑞莎被踢爆假面具的始末如下，今年4月就有人在網路批評她空降、搶功、帳目不清，還了清白後，最近又有學生和家長透過《鏡週刊》爆料瑞莎斂財，帶3名選手接商演賺30萬，卻只分給選手5萬元，以及帳目不清、侵害選手肖像權、把選手當宣傳工具等爭議。

面對外界的反彈聲浪，瑞莎成立的瑞星韻律體操協會28日深夜發千字文澄清6大指控，針對30萬只給選手5萬一事回應：「瑞莎本人亦無酬登台演出，支付給三位表演者的費用也高於一般水準。」且瑞星還負責舞蹈設計、音樂設計、服裝造型、道具製作、活動實況拍攝與剪輯等，根本沒有利潤；至於合約問題，瑞星表示雖沒盡善盡美，但絕對對等公平，願意公開合約內容交付公評，至於被指帳目不明，預計年底關帳自結完成後，會交付第三方會計師事務所進行查核並完整揭露，粗估2022年3月完成，以昭公信。瑞莎29日也在IG限時動態轉發該篇聲明，接著再用黑底白字寫下：「善良不代表隨便讓人騎在頭上」，硬起來回擊躲在暗處爆料她的人。