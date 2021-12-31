長榮海運員工40個月年終獎金昨入帳，令人稱羨不已，同為航運業的陽明海運則傳出可能會發放8個月年終獎金，消息一出讓陽明員工炸鍋。知名律師林智群直言，收到8個月的年終應該是開心的事，但看到隔壁公司拿40個月，「還是開心不起來。」

林智群昨（30）日於個人臉書粉專《林智群律師（klaw）》指出，看到新聞報導指陽明海運今年年終可能會有8個月，但員工看到長榮海運給40個月，還是開心不起來，令他忍不住嘆「人真的很奇怪」。

貼文曝光，不少網友也留言，「8個月年終已經高於一般人的平均值」、「痛苦是比較出來的，年終也是」、「最高不是40個月，還有80個月的哦！這樣會不會氣到乾脆去跑船？」、「沒有比較沒有傷害」、「貪與不滿足」、「想想很多人連8個月都沒有，該滿足了」、「幸不幸福都是比較來的」、「一般人只能領一兩個月，不就要哭死了」、「別人的老闆總是不會讓我失望」。

對於長榮海運年終一事，網路也有傳言40個月的年終獎金只是平均值，任職管理階層的員工，月薪逾10萬元，年終更高達80個月，不過長榮海運表示，公司年終獎金一直都是依照公司營運績效及員工個人表現核發。