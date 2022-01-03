有公股色彩的陽明這兩年靠著全球貿易量暴增，塞港、缺櫃帶動超旺行情鹹魚翻身，但近期卻傳出內部因年終獎金喬不攏引發茶壺風暴，此事引起網友們熱烈討論，有人留下7字「多行不義必自斃」評論狠虧陽明。

中國時報報導，航運業賺飽飽，長榮率先發出驚人的40個月年終，而前3季獲利破千億的陽明卻只發8個月，讓積怨已久的茶壺風暴炸開，更令員工為之氣結的，是陽明先後砸下重金，登上台北101外牆的跨年燈光秀及高雄跨年晚會打廣告，遭質疑是亂花錢。

報導指出，有基層員工痛批，陽明好不容易賺錢，但近期荒腔走板的事卻一籮筐，一方面亂砸錢大打形象廣告並贊助高雄跨年，一方面卻吝嗇到連午餐團膳的配菜都減，員工點滴在心頭，不滿情緒才會如星火燎原般，如今壓不下來。

此事引起《Yahoo新聞》及《PTT論壇》網友們的熱議，有人留下7字「多行不義必自斃」評論，也有不少網友狠虧陽明，「慘，公司把錢都捐給黨。員工好自為之」、「每股盈餘最多，分紅比人家少，當然忍不下去」、「有錢不發給員工，不發給股東，不投資設備，拿去燒...」、「說真的就連股東也覺得亂花錢，拿去當員工分紅很ok。」

不過，有網友也認為，公股色彩濃厚的陽明，很難拒絕政府的人情壓力，「官股要求能不捐嗎？」、「陽明的股性就是那樣，捐錢贊助也有人情壓力」、「政府辦活動能不支持嗎？不可能吧」、「陽明高層一定有壓力，不然幹嘛拿石頭砸自己腳，那是公司的錢又不是自己的」、「策略型贊助也有可能。」

陽明前3季稅後盈餘為1098.87億元，每股盈餘達32.73元，優於長榮的30.27元及萬海的28.37 元，居航運股之冠。截至去年11月，公股持股陽明比例約為38%，最大股東是交通部持有15.82%，國發基金持有15.56%排第二，台灣港務公司持有6.49%居第三。