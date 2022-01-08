上週國發會公布了最新的景氣對策燈號，分數比上個月下降一分，來到38分，一如我們早上在Telegram所說的亮出第十顆紅燈(見附圖)，這代表台灣的經濟動能無虞，景氣仍保持在相當熱絡的紅燈階段，台股再創新高確實有其道理。

但要記得，看經濟數據不能只看大項，一定要往細項看。這次的景氣對策燈號共有三個燈號出現改變：

1.貨幣總計數M1B(降1分)

2.製造業銷售數量(降1分)

3.海關出口值(升1分)

從改變的燈號來看，我們可以發現其實並沒有太大的隱憂，因為無論是貨幣供給或是製造業銷量，過去一年表現都非常好，所以燈號從紅燈轉成黃紅燈「只是反映基期問題」，不需要過於擔心。而海關出口值，我們每個月都有幫大家追蹤，2021年創下三個新高紀錄：【單月新高】、【單季新高】、【單年新高】，所以燈號改變也不意外。

股市熱烘烘 行情仍值得期待

台股再創歷史新高，這也代表多頭格局確實還沒結束，從總體經濟數據來看，我有很大的信心股市將會延續多頭格局，因為經濟數據中會有領先指標，在指標尚未出現轉折之前，多頭行情大機率會延續下去。

台灣2021年經濟成長率不斷上修，而2022年的經濟表現預期仍將維持熱絡，這不僅僅是我的看法，而是外資法人出具的報告，所以這也會是市場共識，只要市場有共識，股市就會出現趨勢，而我們要做的就是順著趨勢去操作即可，【我一樣看好農曆年前股市的表現】，反正貼緊盤勢操作就對了。

熱門個股觀點更新：

面板股：

我仍然持續緊盯面板的報價，目前大尺寸面板報價仍然走跌，但遠期報價已在2022年第一季看到落底，股價已先行落底。中小尺寸面板本來跌價狀況就沒有大尺寸面板嚴重，因此落底時間會比大尺寸面板更早一點，這也是為何彩晶(6116)股價表現能夠比群創(3481)、友達(2409)更強。

展望未來，維持我上個月的觀點，我認為面板股的股價低點已過，但產業仍有雜音，華新集團焦家的彩晶或許會有集團作帳行情，是面板股首選。以產業趨勢來看，我認為友達今年會有不錯的表現機會，因為友達切入Mini LED的技術發展，而不用跟中國競爭LCD顯示面板的紅海，或許有望讓面板股擺脫景氣循環股的命運。

航運股：

貨櫃航運仍然優於散裝航運，股價我們在去年上半年一路分析，不僅一路做多上來，在高點還沒到之前也在Line群組中公開提示風險，我不知道有多少好朋友因為我的觀點而順利下船，但在船上的好朋友也不用擔心，因為我從來沒有放棄分析航運股。

貨櫃航運在九月份低點時，我們也在TG上分享我的觀點，以技術型態來看，在當時的時間點容易出現反彈，這些資訊都及時跟大家分享，對錯要給市場決定，但我能做的是把我觀察到的現象分享給大家。

目前航運股的股價說高不高說低不低，以長榮(2603)為例，股價在140-150元區間整理一段時間，均線又再次糾結，只欠東風，如果能順利出現一根長紅Ｋ，就有望繼續上攻，反之則可以先把資金收回做其他運用，因此在操作策略上並不難，只要你有先想好就不用太有壓力。

航空股：

直接講重點，我們家族成員都還沒賣，雖然是獲利狀態，但我認為航空股的股價高點還沒到，無論是貨運的運價推升營收或是2022年的客運即將迎來大爆發，我認為對航空股來說都會是非常好的利多題材。

目前股價橫盤整理，跟航運股的狀態很像，只是位階不同而已，我仍然相當看好航空股的股價表現，我也承諾過只要我們家族成員出場，我也會在TG及時告訴大家，因為這檔股票很多人有，所以出場點我會公開分享給大家。

本文作者:紀緯明

(本文摘自《理財周刊1115期》)