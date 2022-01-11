長榮海運上周五（7日）公布12月財報，合併營收達522.25億，為歷史次高，距離營收紀錄527.29億僅有些微差距，不過亮眼的營收表現卻無法反映在股價上，長榮從周一開始連跌2天，累積跌幅近5%，引起網友們熱議。有內行網友認為，航運營收漂亮已經是正常，但若1、2月因塞港而出現月減，股價可能會開始下跌。

長榮12月公布營收後，股價不漲反跌，有網友在《PTT論壇》上以「長榮怎麼了」發文表示，「12月營收522億，平均一天賺17.5億，怎麼財報出完一直下樓梯，大人都不玩了嗎？反觀阿海阿明今天都收紅，阿榮怎麼了？」哀號長榮股價未受到營收激勵而上攻。

文章引起網友們熱烈討論，「阿榮開營收就是準備跌」、「已知的利多不是利多」、「股東跟員工總有一個要虧的」、「早就習慣了吧，已知的利多才不是利多」、「自己想上面套多少人，一堆人等解套，你怎還幻想漲」、「誰跟你說營收等於賺的？股價本來就有很多面向。」

此外，有內行人認為，現在航運商營收漂亮是正常，但1、2月都受塞港影響開始月減，最後開始出現崩盤，「炒過一波的股票不會再創高，根本連個像樣反彈都沒有」、「大家都習慣賺這麼多錢，你想想接下來月減，會發生什麼事」、「差不多沒利多了，只剩買來領股利的功能」、「人走船涼，剩下套牢水手洗甲板而已。」

不過還是有網友對長榮股價持樂觀態度，「還好吧，只是沒爆噴而已」、「塞港營收延後，淡季不淡，選我正解」、「三雄看基本面已經不準了，只看主力心情」、「每次開營收就有買點，真是送分題」、「就不要每個都看低，然後默默吃貨。」

長榮今（11日）收在134元，下跌2.5元（或1.83%），昨（10日）收在136元，跌4元（或2.85%），兩天累積跌幅逾4.6%。