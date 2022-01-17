受到新冠肺炎疫情及全球貨物量暴增的影響，從2020年下半年開始供應鏈壅塞、中斷狀況持續影響全球經濟，專家普遍預測若今年疫情穩定，狀況就會有所緩解，然而近日有分析師認為，美國消費者無止境的需求，將可能造成供應鏈問題永遠無法緩解，除非洛杉磯港與長灘港的基礎設施能夠有所改善。

綜合外媒報導，投資銀行Capital Markets分析師Michael Tran針對供應鏈問題發表看法，他說：「從亞洲延伸至加州的供應鏈，根本無法滿足現今消費者對商品的所有需求，而這種壓倒性的需求，是所有問題的癥結點。」

Michael Tran補充說道，「在新冠肺炎疫情邁入第三年之際，美國消費者對商品無止境的需求，可能導致供應鏈瓶頸永遠無法解決，除非美國最繁忙的兩個港口洛杉磯港及長灘港的基礎設施能夠獲得重大改善。」

Michael Tran所屬的團隊也發布報告表示，「如果消費者對商品的需求居高不下，那麼洛杉磯港與長灘港將永遠無法完全清除障礙，除非進行重大的基礎建設投資，否則供應鏈將永遠無法正常化。」

該團隊透過相關數據的估算發現，目前美國消費品的支出比疫情前高20%以上，需要在未來10個月內解決15%的支出，才能有效解決壅塞問題，讓美國個人消費支出（PCE）指標回到長期穩定的趨勢上。

Michael Tran做出總結，「短期內很難看到緩解，除非消費端發生重大改變，讓商品支出與服務支出的比例能處在相對正常的位置，現在兩者有極大差距。」