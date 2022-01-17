全球新冠肺炎疫情未減，供應鏈問題持續影響全球經濟，有專家認為，大陸維持清零政策，是導致「斷鏈」危機無法改善的主要原因，將對供應鏈產生下行風險，但有另一派專家認為，美國消費者的商品需求過於龐大，加上西岸港口基礎設施老舊，可能造成供應鏈問題永遠無法緩解。

CNBC報導，國際信評機構穆迪公司（Moody's Corporation）亞太區高級經濟學家Katrina Ell表示，大陸維持強硬的清零政策，確實增加供應鏈下行的風險，將在未來幾個月內對通貨膨脹與央行制定政策產生重要的影響。

Katrina Ell補充說道，「供應鏈中斷的問題，主要是受到大陸清零政策的影響，當局關閉重要港口和工廠，確實增加斷鏈的問題，並放大持續的供應鏈壓力，此政策也代表大陸經濟的未來會更加坎坷，尤其是在消費方面。」

報導指出，投資機構高盛集團上周二將大陸2022年經濟成長預測，從先前的 4.8%下調至4.3%，他們評估，大陸官方將因新變異株omicron的擴散，對商業活動做出限制。

值得一提的是，投資銀行Capital Markets分析師Michael Tran認為，美國消費者無止境的消費需求，將可能造成供應鏈問題永遠無法緩解，除非洛杉磯港與長灘港的基礎設施能夠有所改善。

Michael Tran的所屬團隊也透過數據顯示，目前美國消費品的支出比疫情前高20%以上，需要在未來10個月內解決15%的支出，才能有效解決供應鏈壅塞問題，讓美國個人消費支出（PCE）指標回到長期穩定的趨勢上。