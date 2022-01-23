美系外資針對大陸智慧型手機提出最新看法，以大陸工信部數據顯示，去年第四季累計出貨破億，呈現雙增長，但終端的真實銷售狀況卻依舊疲軟，顯示出目前市場尚未迎來真正回溫，但對於庫存問題確實也不必太過擔憂，預計在新機和替代性需求帶動下，大陸智慧型手機市場在第二季、第三季將有機會迎來復甦。

美系外資表示，在大陸工信部所出具去年12月的數據顯示，大陸去年12月智慧型手機出貨量為3270萬支，年增長30%，若加上去年10月、11月的出貨量分別為3270萬支、3480萬支，總計去年第四季大陸智慧機出貨已達1億支、年增長29%、月增長40%，有鑑於大陸在2018~2020年的第四季智慧機出貨量均約落在9300萬支來看，似乎可以解讀為大陸智慧型手機市場已經出現復甦。

只是，美系外進一步點出，根據通路調查顯示，去年12月的終端需求(終端販售賣出)仍然疲軟，且一直到今年1月的前兩週都依舊如此，故可以解讀為，其實際的需求復甦尚未到來，主要原因還是來自於消費者購買意願疲軟以及整體經濟市場的逆風，都將限制第一季智慧型手機銷售。

美系外資預估，大陸智慧型手機的復甦可能在第二季、第三季更有機會，因為替代需求的發生需要時間，加上處於基數較低的環境。

談到市場擔憂的庫存過高問題，美系外資表示，大陸工信部出貨數據高但終端需求疲軟，確實暗示庫存增加的可能，但在智慧型手機去年第四季連續3個月出貨增長下，若說庫存壓力升高確實也不合理，相信因應短期需求的變動，出貨方會在出貨量上做出調整，因此，相信大陸工信部的高出貨數據並不一定會轉化為激增的庫存，且2021年推出的均是舊款手機，更可能代表大陸國內智慧手機OEM正積極計劃在2022年推出新產品。

美系外資最後也說，雖然工信部數據不應被解讀為真實需求復甦，但自2017年以來，大陸工信部和IDC數據顯示出強烈正相關，換句話說，工信部數據可以繼續被讀取為指標，因為這些數字將按順序從OEM傳遞到經銷商和最終客戶，故預估大陸的工信部出貨量將在第一季有所回落，但從第二季、第三季起會開始回溫。