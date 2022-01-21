台股26日(下周三)封關，聯發科(2454)將於27日舉辦法人說明會，美系外資點出4大關注焦點，現階段維持聯發科目標價1200元、加碼評等。

聯發科預計在1月27日舉辦法人說明會，美系外資表示，看好聯發科將釋出去年搶眼的業績表現，且提出第一季財測，預估聯發科第一季營收將季成長7%，且2022年營收年增15~20%。

美系外資點出，聯發科法說重要關注領域分為四點，首先，多元化手機產品的長期成長趨勢；第二，5G SoC(系統單晶片)定價策略和隨著晶片供應緩解的競爭態勢，以及大陸Android市場持續疲軟；第三，非大陸市場採用5G的步伐；第四，管理層對併購的看法。總體來說，期望聯發科會在法說中釋出在5G的支持下，2022年的維持成長基調，出貨量持續成長、且5G的平均售價持續有利於營運槓桿。

美系外資表示，預計聯發科第一季營收季增7%，主要來自於智慧手機SoC反彈的幫助，通用毛利率將保持平穩，是反映天璣9000出貨量和晶圓價格上漲。展望2022年，預計聯發科營收將成長15~20%，毛利也將持穩。現階段維持聯發科目標價1200元、加碼評等。

然而，美系外資也指出，由於大陸Android需求疲軟，因此，下半年解決庫存風險對聯發科來說也至關重要。5G到2023年，採用率應達到70%以上，此後聯發科行動晶片收入增長可能會逐漸減弱並趨於智慧手機單位增長(中低個位數增長)，而聯發科、高通的雙頭壟斷應該會持續到2023年，目前確實看到了一些2023年中或2024年初出現的挑戰者，包括紫光展銳或是OPPO等。

另外，美系外資也指出，著眼於長期增長和多元化，大額併購可能是基本，相信有鑑於聯發科的規模持續放大，並積極進入高ASP晶片垂直行業(數據中心、汽車)，併購可能對加速這一過程至關重要，故高價併購對於加快這一進程可能是不可少的，目前尚未看到沒透過併購確實現多元化Fabless(無廠半導體公司)的案例。