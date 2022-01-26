晨星基金團隊最新發佈《2021年中國可持續發展公募基金概況》報告，晨星基金表示，中國ESG基金呈爆發式增長 但整體基金占比仍偏低。

晨星（中國）基金研究中心總監王蕊表示，在中國政府大力支持綠色低碳產業的背景下，中國可持續發展基金在2021年前三季度獲得的資金流入達到了歷史最高水準。雖然中國可持續發展基金在近兩年迎來了爆發式增長，但從整個中國公募基金市場來看，可持續發展基金占比仍然很低。

根據晨星報告指出，自2020年9月中國承諾爭取在2060年前實現「碳中和」以來，中國投資者對環保行業基金和「碳中和」主題基金的興趣急劇增加。2021年前三季度，中國可持續發展基金的資金淨流入高達818.1億元，創下歷史最高紀錄。至2021年9月底，中國可持續發展基金的總管理規模達到3390億元，較2020年底的1900億元有了大幅增長。

王蕊說，可持續投資在中國仍然有著巨大的發展潛力，預計未來幾年中國會有更多基金公司加入ESG投資行列，ESG整合方法也會逐漸趨於系統化。然中國投資者的可持續投資意識普遍較為淡薄，而且更加看重短期投資報酬率，行業需要通過更多的投資者教育來加強認知的提升，幫助投資者理解什麼是可持續投資以及為何要進行可持續投資，從而推動可持續投資的發展。