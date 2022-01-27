聯發科(2454)今日舉辦法人說明會，公布去年全年財報，聯發科去年營運大爆發，營收、獲利均創歷史新高，每股獲利達70.56元。優於外資圈及市場預期，全年毛利率也達46.9%。

聯發科2021年第4季營業收入為1286.54億元，季減少1.8%，年增加33.5%，單季營收較前季略減，主要因智慧型手機產品組合變動，營收較去年同期增加，因各主要產品線營收皆受惠規格提升或銷量增加而成長；單季合併營業利益為297.21億元，季增加1.5%、年增加93.3%；合併本期淨利為301.48億元，每股盈餘為18.99元，單季毛利率為49.6%，較前季增加2.9個百分點，較去年同期增加5.1個百分點，毛利率增加主因為較佳的產品組合。

聯發科2021年全年營業收入淨額為4934.15億、年增加53.2%，創下歷史新高；合併營業利益為1080.4億元、較去年增加150%；每股盈餘為70.56元，衝上歷史新高；全年合併毛利率為46.9%，較2020年增加3個百分點。