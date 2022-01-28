小編今天（28日）精選5件不可不知的國內外財經大事。聯發科去年獲利繳出賺進七個股本的新高表現，本次現金股利也可望讓投資人驚艷。蔡力行表示，基於2021年的70.56元每股盈餘，以配發率八成以上計算，加上16元的特別現金股利，2022年每股發放的現金股利預計在72～76元之間，以聯發科封關前的收盤價1,075元計算，現金殖利率將會達到6.70～7.07％。

【1】聯發科去年大賺7個股本

聯發科2021年全年獲利大賺七個股本，每股淨利高達70.56元，副董事長暨執行長蔡力行預期，本次現金股利配發金額，每股可望高達72～76元。若以配發金額最高76元計算，現金殖利率將會達到7.07％。

【2】勞退基金炒KY股 經理人約速食店收賄千萬

去年投信勞退基金炒股案後續又有發展！因利用勞退基金炒作遠百股票，在去年遭起訴的統一投信前基金經理人孫民承，八年前還透過股市炒手謝登鴻操縱文創股VHQ-KY股價，調查局台北市調查處查出，孫謝兩人涉及內線交易，估計孫不法收賄現金高達千萬元。

【3】終於真相大白！ 侯西峰家族 入股南港輪胎

南港輪胎榮譽董事長林學圃辭世後，南港接連爆出鉅額轉讓及成交大量，經營權動態引發各方關注。根據證交所公告資料顯示，國揚集團總裁侯西峰家族確定已入股南港，取得至少10萬張股票，持股比重約12％起跳。

【4】Fed更鷹 3月啟動升息循環

美國聯準會（Fed）26日召開今年首度例會後態度更趨鷹派，不但明示將於3月啟動升息循環，Fed主席鮑爾並暗示，為壓低過高的通膨，不排除連續升息的可能。市場預期Fed在3月例會時至少升1碼，接著5月再度升息。

【5】英特爾財測低於預期 產能不足延續到2023

處理器大廠英特爾26日美股盤後召開法人說明會並公告2021年第四季財報，受惠於資料中心業務成長優於預期，2021年第四季及全年營收均創下歷史新高，但因為生產鏈長短料及產能不足等問題影響銷售動能，加上擴大資本支出導致毛利率面臨壓力，2022年第一季財測低於預期，27日早盤下跌逾5％。