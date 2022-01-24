西區坐擁科博館、國美館兩大國家級藝文地標，文教氣息濃厚，成為不少自住豪客的首選，房價跟七期新市政中心有得拚！其中，「由鉅大恆」、「富邦天空樹」豪宅成屋最高單價已站上7字頭；而「忠泰老佛爺」、「勤美之森」兩大預售案最高單價逾6字頭，四大豪宅已經刷新區域房價天花板！

根據台中市地政局最新資料統計，西區2021年共有2345棟成交量，寫下近7年新高，較2020年成長約4.5％，相較2019年則有近14％的成長、較2018年增幅更達27％，西區房市買氣逐年明顯增溫。

台中開發商表示，展望2022年，房市穩定上漲，民間投資數字預估達到4兆，台商紛紛返台定居，不僅磁吸剛性需求隱富客群，國際企業主也搶著返台置產。接壤國際城市設計理念，台中市自2016年獲選為「最宜居城市」，且一路蟬聯五連冠。

專家分析，綿延3.6公里長的草悟道綠帶，由北至南串聯起科博館、勤美誠品綠園道與國美館，結合自然、藝術、文創和美食於一地，就像台版「香榭麗舍大道」，是台中市最驕傲、最具價值的藝術綠帶，也是不少自住豪客的首選。

觀察西區預售實價登錄，原本僅由「由鉅大恆」及「富邦天空樹」兩大名宅憑藉頂級產品規劃改寫區域行情，近期位於草悟道首排的「忠泰老佛爺」、「勤美之森」也陸續揭露實價，中高樓層行情已有6字頭；另外，「富宇德川」、「鉅陞東方博舍」單價也有45至50萬元的行情。

其中，由已故時尚大帝-卡爾．拉格斐擔任設計總監的「忠泰老佛爺」預售案，是忠泰集團插旗台中豪宅圈的首發案，34層SC鋼骨雙塔地標規劃、法式訂製時尚精品宅，堪稱草悟道上的奢華地標，目前均價約52.17萬元；其中，33樓總坪數265.18坪、以總價1.6億元成交，換算每坪單價64.7萬元，寫下近一年區域總價紀錄！預估後續頂樓或特殊戶交易續創新高價可期，為西區豪宅行情增溫。