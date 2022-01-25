2月伊始，農曆新的一年也到來，在開心過年之餘，通靈大師江嘉葉為讀者分析12生肖的運勢，參考接下來2月在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

【馬】幸運數字：21

屬馬人在2月份，見天喜，會有喜慶事，雖容易在感情上出現不完美的裂痕，特別是在未婚者的身上，例如心儀的對象突然被人殺出攔截，或是伴侶移情別戀，轉向他人懷抱，這些都會讓自己痛心疾首，不過好在月老的紅線來得很即時，不久後就會有新的桃花再現，所以不要執著過去的情感，另外在工作財運上，也喜事臨門，有升官或業務上獲得不錯的成績，可以好好規劃，多做些功課，能夠得到豐收的好消息。

【羊】幸運數字：8

屬羊人在2月份，可以說是喜事連連，是難得遇到的吉象，運勢相當強盛，無論是工作、財運、感情上，都如魚得水，可以說是本月運勢第一，不過自己也要好好掌握機會，努力去爭取，才不會浪費這個好時機，最怕的是書到用時方恨少，平常沒有累積自己的能力、知識，難得好運轉眼過去，浪費了老天爺的好意。另外在已婚者身上，求子成功率大增，很容易就得到懷孕的好消息，當然在此之前，自己的身體狀況也要好好調理，要避免熬夜以及疲憊，此外要注意飲食，本月腸胃不佳，容易犯有肚子痛的症狀。

【猴】幸運數字：8

屬猴人在2月份，會有貴人相助，在自己失意或落寞的時候，身旁的人會伸出手拉你一把，主要是因為過去你的付出，在危難時可以獲得回報，另外在財運上，也有不錯的成果，如果是從事業務或投資工作的人，從月初到月底，會發現財庫正慢慢的累積，在不知不覺中慢慢的飽滿，但是也別忘了回饋身邊的人，這將會是一個良性循環，你的付出，將來都會成為你的福報，會在你需要的時候，變成你的助力。

【雞】幸運數字：10

屬雞人在2月份，逢煞星，將要面對工作、家庭兩邊忙，蠟燭兩頭燒的困境，一不小心，就容易造成家庭失和，或是工作失利的情況，所以在這個月，自己一定要好好的拿捏分寸，並且控制自己的情緒面對挑戰，雖然多災多難，但是不要太過於擔憂，這只是短暫的窘境，到了月底，煞星離去，運勢會慢慢轉好，很多問題也會迎刃而解，屆時你會發現自己變得更成熟，變得更有處理事情的能力了。若在困境時，不能冷靜處理，而是以衝動、憤怒面對，則會引起更大的磨難，容易把自己的生活攪亂，導致人際間的不合。

【狗】幸運數字：10

屬狗人在2月份，要慎防小人暗算，本月容易遇到有人在背後群體攻擊，故意結黨來毀壞你，所以在這個月，要廣結善緣，與人為善，盡量不要得罪人，尤其在聚會場所時，說話不要過於自傲，盡量隱藏自己，不要鋒芒畢露，以免遭人妒忌，保持溫良恭儉讓的態度，就能平安度過，另外在身體健康上，要注意心血管疾病，盡量避免高膽固醇的食物，少菸少酒少熬夜，最好能多做運動來提高新陳代謝和血液循環。

【豬】幸運數字：10

屬豬人在2月份，見福星，有機會獲得大筆財源，可以試試小額買彩卷，千萬不要太貪心，大筆投注哦！若是生意上的往來，也有機會可以得到大筆訂單，升職加薪的運勢也很不錯，很能得到上司和伙伴的賞識，當然這些天上掉下來的餡餅，會讓你感到疑惑，甚至會有一種陰謀論在自己心中不斷的嘀咕，其實不用緊張，本月運勢確實不錯，只是在感情上，單身者毫無進展，沒有任何的桃花機緣，所以還是把心力好好地放在工作上，把感情事先擺一邊吧。

★民俗說法，僅供參考。