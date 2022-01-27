人的一生中總會有許多起起伏伏，構成了我們成長道路上的迷人風景。運勢命理網站「靈匣網」指出，2022年上半年，雙魚座、射手座、處女座、雙子座、天蠍座的人可能會遭遇到小挫折，但有貴人相助，困難將會迎刃而解。

雙魚座

雙魚座的人在2022年上半年會遇到小挫折，這挫折是雙魚座的人的性格決定的。雙魚是那種很自我的人，他們的自我是堅信自己的想法。當事情的發展與雙魚的設想不符合時，雙魚就會很難受，開始胡思亂想。而且雙魚們的意志不堅定，他們會鑽牛角尖、折磨自己。所以雙魚在面臨一個很重要的事情時就發生了問題，但是雙魚會有遇到了貴人，幫助雙魚不再糾結，看淡周圍的事物。這對雙魚各方面的成長都有好處。

射手座

射手們2022年上半年事業方面會出現一些問題，對射手的影響不會那麼大，但是射手可能會很難解決，而影響到了射手的財運，導致射手在一段時間內會過得比較拮据。不過射手的朋友們會幫助射手。射手是一個樂觀開朗的人，他們的性格很容易交到朋友，射手的朋友們會為他們提供各種賺錢的管道，利用自己的優勢給射手提供行業的資訊，幫助射手快速入門，大大改善射手的財務狀況。

處女座

處女們總是對自己要求很高，在各個方面都追求完美，所以處女給自己很大的壓力。2022年處女在事業方面會遇到些許困難，這不僅僅是工作的問題，這讓對自己要求很高的處女產生了自我否定的想法，他們難以接受自己的失誤。處女的貴人是女性，跟處女的關係很親近，可能是同一個輩分的親人，可能是朋友。他們幫助處女解決工作上的問題，直面自己心理的問題，得到思想上的進步。

雙子座

這次的小挫折對雙子來說其實並不算是挫折，更多的是對雙子工作上的挑戰。對事業心強的雙子來說是有些打擊的。但是雙子工作非常認真努力，他們也懂得如何經營人際關係，所以雙子會受到領導的賞識。雙子的貴人多是自己的上司，貴人會幫助雙子們完成這個挑戰，跟在貴人身邊，雙子們會學到許多東西。前輩的經驗對雙子來說是非常寶貴的，雙子在以後工作中少走許多彎路，在這段時間雙子的薪水和能力都會有所提高。

天蠍座

天蠍們在2022年前段時間工作會停滯不前，很多事情因為天蠍而無法進行下去，並且同事們無法認可天蠍，他們不相信天蠍的能力，讓要強的天蠍很難受。但是天蠍是不會服輸的，他們以此為動力，激勵自己前進。2022年上半年，天蠍會遇到自己的貴人，他們幫助天蠍解決工作上的難題，帶天蠍進入核心層，此後天蠍的事業會有很大的進步。只要天蠍保持努力，就能勢如破竹，一路高歌。天蠍要相信自己。