今（1日）是虎年農曆初一，迎接新年新氣象，通靈大師江嘉葉特地詳細分析12生肖的一整年運勢，並提供各生肖的吉祥物、提升財運及補運的建議；屬馬的人吉凶參半，特別要注意車禍的發生，肖羊者今年諸事亨通，任何事都可逢凶化吉，肖猴者則美中不足，被提醒不能貪，凡事宜安守本分。

《馬》

吉星：三合，六合

凶星：白虎，指背

白虎占宮，凡事吉凶參半，幸有三合吉星，可逢凶化吉，即使太平日，也要提防不測之災，及預防小人暗害因而破財，還要預防盜賊、血光之災，白虎星流年行運逢之易有小手術或小血光，應注意車禍的發生，謹慎預防受到外傷，小心財多身弱，又指背星動，不可幫人作保，出外要小心，交友要慎防施恩反受害，屬於朋友反背的運程，家中易有孝服、官災訴訟，最好家中有喜或出入參與喜慶之事，可破解凶象。

吉祥物：

屬馬人比較重感情，行動力較強，思維敏捷，獨立奔放，嚮往自由，自信勇敢，寓意光明和自由的鳶尾花，又叫紫蝴蝶，是屬馬人的吉祥花朵，其品種繁多，花姿俏麗，花開時如翩翩起舞的蝴蝶。

財運提升：

屬馬人容易感情用事，情緒變化大，可養些緩和情緒、文雅的植物，如文竹、茉莉等，亦可配戴大勢至菩薩水晶守護，或長形的助運項鍊，或黃水晶招財貔貅項鍊亦吉。

補運法事：

須到廟裡制化白虎星，常言道：運限白虎總未安，不測災殃惹禍端，道家解制當須急，行善佈施不可少，耶穌禱告亦可安，奉獻助人別忘記。

《羊》

吉星：紫薇，龍德，天喜，地解

凶星：天厄，暴敗

今年運勢，紫微吉星照臨，諸事亨通，事事順利，財源廣進，又有龍德星拱照，任何事都可逢凶化吉，雖有天厄星、暴敗星來到，家運稍差，幸有龍德、地解照臨，若能存好心、存善心、說好話、做好事、多積德，必可去禍生祥，吉人天相，自有財福入門來。

吉祥物：

屬羊的人大多性情溫和，比較內向，宅心仁厚，富有同情心，親和力強，純潔含蓄優雅的「丁香花」，是屬羊人的本命花，守護花，丁香花素有「天國之花」的美譽，花色淡雅迷人，頗具雅韻。

財運提升：

屬羊的人大多文靜溫和，容易滿足，隨遇而安，可以養一些熱情洋溢，活力十足的花，如紅掌、石竹花等，亦可配戴大日如來佛水晶守護神護佑開運，或長形項鍊、五行開運鍊等。

補運法事：

雖然今年運勢不錯，但仍有凶星傷害，可在本年正月十五日前，到廟裡祭改天厄、暴敗，或點光明燈以防破損。

《猴》

吉星：驛馬，天解

凶星：歲破，大耗，欄杆

今年運勢美中不足，雖有驛馬星動，營謀求利在四方，理應財源廣進，但查歲破、大耗凶星所害，恐有破財之憂，甚至於周轉不靈，應該早積善果，得道相助，必可逢凶化吉，謹慎防患小人設計暗害、官災破財，以及口角是非，會產生許多煩惱，又逢欄杆凶星，慎防牢獄之災，宜行善道，不可妄動招災，不貪不義之財，凡事宜安守本分。

吉祥物：

屬猴的人熱情，精明聰慧，富有好奇心，幽默感十足，內心赤誠，純潔無瑕，潔白如雪的梨花是他們的守護花。春天是萬物復甦的季節，滿樹的白花清雅可愛，帶來春的氣息，清風吹拂，漫天飛舞，美如仙境。

財運提升：

屬猴的人大多生性好動，富有好奇心，交友廣泛，聚財生財能力不佳，可以養一些聚財旺財的植物，如金錢木。宜佩戴大日如來佛守護神護佑財氣，大日如來佛黃水晶守護神護佑身體健康，及小人不來纏身。

補運法事：

每月初一、十五日到廟裡恭敬禮拜正神，並在正月十五日前到廟裡祭改，或是點光明燈。

★民俗說法，僅供參考。