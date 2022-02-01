過新年代表一個嶄新的開始，希望所有的壞事都要隨著一年的結束而消逝，這一天有民俗上的禁忌要注意，以免招來不良的影響。運勢命理網站「旺好運」分析12項大年初一的禁忌，一定要特別注意，否則可能會倒楣一整年。

▍1.吵架或打罵小孩

不可在這一天吵架或打罵小孩，否則家中恐會招來官訟是非。

▍2.灑水、掃地或倒垃圾

會掃掉家中的財氣，有果皮垃圾可以用撿的，此禁忌初五方可解除。

▍3.吃稀飯

稀飯以前是窮人家吃的食物，所以新年吃稀飯會觸霉頭，代表來年財運會受阻。

▍4.殺生

新的一年第一天殺生，恐會惹來血光之災，且不吉利。

▍5.向人討債

大年初一討債除了給對方觸霉頭，對自己的運勢也有不良影響。

▍6.欠錢

欠錢不能欠過年，若是有欠別人錢，最好在年前還清，讓自己可以無債一身輕的往下一年邁進。

▍7.睡午覺

古時認為睡午覺是偷懶的象徵，從命理角度來看則會影響事業運。

▍8.打破東西

打破東西是破運的徵兆，萬一打破了，則必須用一張紅紙或紅布將碎片包起來置於神桌下，並口誦「碎碎(歲歲)平安」，初五再拿去丟掉。

▍9.回娘家

傳統上認為出嫁的女兒不要在大年初一天回娘家，最好初二、三回娘家，否則會影響娘家家運。

▍10.燈全關

大年初一晚上不可把燈全關，尤其是家中有供奉神明的人，開著燈以明亮迎接新的一年到來，也象徵希望、光明一整年。把燈全關，會讓新的一年前途黯淡。

▍11.說不吉利的話

平時就不該說的，例如「死」、「亡」等字，在過年期間更是禁忌，恐會招來不良的影響。

▍12.紅包送禮不能是單數

好禮要成雙，所以過年包紅包一定要雙數，例如200、600、800元等，送禮也盡量要雙數，例如一盒鳳梨酥或水果最好有2、6、8、12個，因為單數及4的金額較不吉利。

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