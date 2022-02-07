過年期間不少人會到廟裡拜財神爺，祈求新的一年財源滾滾，不過一名男網友表示，他家門前突然來了一尊不請自來的「財神爺」，一直盯著門口看且久久不肯離去，詭異模樣讓他心裡發毛，趕緊發文求助，網友見狀直呼別開門，「這種人不送財，專門討財的」。

一名男網友4日在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，只見照片中有一個身穿藍色衣服的財神爺玩偶裝站在他家門口，臉上留著濃密且常的鬍鬚，手持一個紅色籃子，但從大門紗窗看過去，對方臉上的笑容讓人不寒而慄，詭異模樣讓他心裡發毛，「他是誰，為什麼要在門口不走」。

貼文曝光後，不少網友也嚇一大跳，直呼別開門，「這樣拍好可怕」、「他好像永遠對著你笑，笑的你心裡發寒」、「我小時候看到這個會哭欸，莫名覺得長得很可怕」、「我小時候都叫這個『大頭公』，看到都嚇哭」。

也有內行人揭穿真相，「這種人不送財，專門討財的」、「不給他錢就會一直跟著你，超恐怖，給他錢還會嫌太少」、「我投過錢，嫌太少，他拿出來還我」、「我都會紅包裝個20或50元給他，通常面具裡都是老先生居多」。