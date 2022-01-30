民眾過年前最在意的就是拿到多少年終獎金，如果不如預期恐會萌生退意，就有一名網友上網抱怨，自去年畢業後工作到現在，十分配合、加班也沒怨言，沒想到老闆給了一包開心果當年終獎金，讓他氣到直接離職，不過也有內行人點出關鍵問題是職業。

原PO在Dcard工作板發文抱怨，自己去年畢業後投入職場，第一份就做室內工程，9個月以來只請假三天，遇禮拜六要趕工也有都到班，接的場都是難做而且也都沒人要接的場，10月更是加班32小時，沒想到等到過年領年終時，卻只收到一包開心果，感嘆「做工程的只送開心果會不會太好笑，真摳」，當下也直接離職。

有網友抱怨年終只拿到一包開心果，讓他氣憤離職。（圖／翻攝Dcard）

不少網友紛紛回應，「笑爛，這個真是我看過最摳的年終，比$200還可憐」、「可能他以為拿這個給你，你會開心？」、「不離不棄，被當北七」。也有人分享自己年終慘劇，「我只拿到麻荖，沒有年終，開心果可能價格比較高一點」、「我之前在一家小小小公司上班，年終是4顆蘋果」。

還有內行網友指出，做工程不發年終是慣例，「很多工程的日薪比較高一點，年終真的要看老闆想不想給」、「這不叫年終啦…這只是小禮物」、「做工程的很少有年終吧？我爸他們做油漆，有年終也是老闆意思意思給個幾千塊紅包而已，沒有半毛錢也是常態」、「領現金的好像很少有年終欸，頂多就個紅包這樣」。