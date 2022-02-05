今年過年幾乎天天都下雨，宅在家追劇、看電視搭配零嘴是最適合不過了，不過大家吃的這些過年必備零食到底熱量如何、有什麼要注意的事呢？食藥署昨(4日)分享了過年零嘴小知識，讓大家吃糖長知識。

食藥署昨天在臉書發文分享，瓜子、開心果、牛軋糖、魷魚絲等，都是過年必備的涮嘴零嘴，不過許多人對這些零食有不少的好奇，像是瓜子是什麼種子？鱈魚香絲裡有鱈魚嗎等等，食藥署針對民眾常見的問題，一一為大家解答。

▍瓜子是什麼種子？

市面上常見的瓜子種類包括專門取籽食用的特殊品種西瓜種子，以及食用向日葵的種子，又叫葵瓜子、香瓜子。一般製作瓜子食品的方法是將種子浸泡、清洗之後，加入中藥材、醬油或食鹽等調味料一起煮，增添風味，最後再經過炒製或烘烤而成。

由於瓜子在採收、運送、儲存或販售時，如果暴露在高溫潮濕的環境，容易產生黃麴毒素，因此購買瓜子時，最好選擇有完整包裝，外觀沒有發霉變軟的，拆封後也須冷藏，以保新鮮。

▍開心果為什麼會「開心」？

因為果實內外成長速度不一樣，開心果實成長期間，果皮先變硬，果仁才在裡面慢慢長大。果實成熟後，如果果仁長得太胖，就容易撐破果皮，形成一道裂口。假如自然生長的果實沒有裂口，加工時往往也會以機器開縫，以符合開口笑的產品形象。

為了讓開心果賣相更佳，有些廠商會以二氧化硫漂白，或者加入調味劑染成紅色，建議挑選色澤呈現自然暗黃的開心果，避免購買外觀雪白、色彩鮮艷或是帶有黑色霉點的商品。

▍包牛軋糖的糯米紙真的是糯米做的嗎？

答案是不一定，有些牛軋糖、核桃糕外面裹的透明糯米紙，其實成分中沒有糯米，而是使用澱粉和明膠製成。沒吃完的牛軋糖可以放冰箱冷藏，才不會因天氣變化而軟化變形、失去原本的風味。

▍鱈魚香絲裡有鱈魚嗎？

答案也是不一定，有些鱈魚絲會使用其他魚種的魚漿製成，民眾可以根據外包裝上註明的魚漿成分來挑選產品。除了鱈魚香絲之外，魷魚絲也是常見的過年零食，魷魚絲一般都用魷魚製作，不過正常的魷魚絲顏色是黃咖啡色，吃起來有海鮮味，若是加了二氧化硫、香精，外觀顏色就會偏白，吃起來有奇怪的化學味或酸味。

雖然鱈魚香絲和魷魚絲加工時都經過乾燥處理，但是開封後若沒吃完，最好冷藏避免腐敗變質。

▍過年零食怎麼挑選最健康？

盡量選擇有完整外包裝的產品，比較不容易受到汙染。如果包裝上清楚標示內容物名稱、食品添加物名稱、製造廠商名稱、地址及電話和有效日期，比較值得信賴。食藥署也提醒，零食、糕點雖然應景又涮嘴，但是別忘了根據食品營養標示、成分及熱量，每日適量食用，以免過完年以後，肚子蹦出「游泳圈」，連身體健康也跟著跳水。