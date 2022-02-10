台灣本土疫情再次升溫，今天(10日)新增37本土案例，其中出現橫跨南北的不明感染傳播鏈，其他群聚也有擴大跡象。對此前台大感染科醫師林氏璧(孔祥琪)表示其實這比較符合過年後的樣子，反而不太意外，但也認為亞旭電腦11例陰轉陽「有點奇怪。

孔祥琪表示，過年後每天的篩檢量回到了3到4萬左右，果然抓出一星案例，今天37例其實比較符合過年後的樣子，否則過年後都沒傳出案例反而很詭異。他指出，目前還有5條傳染鏈還沒抓出感染源。

孔祥琪說，昨(9日)檢測了3萬多件中，僅有54人確診，陽性率0.163%，並沒有像其他國家在連假後那樣上升，對Omicron的防疫表現可以說相當不可思議。他表示，自己不太同意Omicron在台灣傳不太出去是疫苗覆蓋率高，而是全民戴口罩勤洗手，加上快速疫調匡列才是主因。

孔祥琪也預測，未來幾天應該還是會不斷出現零星大小不等的群聚，但只要壓住，不指數型上升，都是非常好的結果，而這段時間就是觀察其他已經選擇放推、與病毒共存的國家的最好時機，當作台灣防疫期末考的參考。

不過孔祥琪也點出亞旭電腦11名移工隔離期滿陰轉陽案，直言「滿奇怪的」，他說，這11人經過2次PCR採檢陰性，且回宿舍後都沒外出，懷疑可能是在集中檢疫所獲短暫結束居格後期間又交叉傳染，但相關253人已經即刻居家隔離，因此還在控制範圍內。