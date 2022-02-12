台灣本土疫情延燒至今未歇，醫師沈政男表示，現在最值得關注的是新北市，因板橋一家四口的定序結果與桃機病毒相符，所以病毒恐是從桃園傳到板橋，而中間經過的樹林現也爆出移工群聚，但因為移工的定序結果尚未出爐，還得再觀察，但若也是桃機那型，恐意味著Omicron正式從桃園跨到新北了，這才令人最擔心。

沈政男昨在臉書發文說，春節連假結束至今已經5天了，顯然疫情沒有大爆發。不過，目前最值得關注的是「新北市」，最新基因定序結果出爐，發現板橋一家四口群聚與桃機的的病毒相同，一如他先前推測的，病毒有可能是從桃園八德傳到板橋，而中間剛好經過的樹林，也爆出移工群聚，疫情似乎有從新北之南往北發展的趨勢？

沈政男指出，現在就只能等待樹林移工、新店和汐止確診個案的基因定序結果，如果都是桃機的那型，那麼大家要特別注意，因為這樣代表Omicron已經正式從桃園跨越到新北市去了。而這樣的結果，才是目前最讓人擔心的地方。

沈政男也說，跨縣市家庭群聚案，今天的家系感染圖也畫得比較明確了，可以看出感染源應該是來自新北，再藉由一起出遊的家屬，傳染給高雄聚餐的家屬，因為住在新北的家屬並沒有參與高雄聚餐仍染疫，而家族出遊的時間又比聚餐還要更早。

沈政男認為，這起跨縣市家庭群聚中，新北那3位家屬最有可能的感染源，應該是跟新北案例來自相同感染源「桃機」，因為大姊（案19526）住在板橋。因此他也建議，新北市應該啟動或提升社區採檢，因為傳播鏈已經從桃園延伸出去了。

沈政男表示，高雄情侶（男友為案19380）衍生的大樹家庭群聚，感染源竟是女友（案19434）的弟弟（案19530），源頭是防疫旅館感染，且基因定序與高雄港群聚相同，因為入境與接觸者一起隔離，而情侶群聚的職場衍生群聚處理起來並不複雜。

沈政男指出，香港疫情已經爆掉，台灣一定要挺住。而最重要的是「疫調」與「隔離」，到目前為止，各縣市政府都做得很好，原因是從去年五月的疫情學到了教訓。大家別忘了去年五月疫情犧牲的同胞，他們用生命提升了台灣的防疫強韌度。