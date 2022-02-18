新北市洪姓確診男子去年5月間情緒失控，在雙和醫院持刀砍傷3名護理師，其中陳姓護理師傷勢最為嚴重，韌帶、神經全斷，而檢方也依殺人未遂、重傷害等罪起訴洪男。新北地院今召開審理庭，陳女也到庭陳述，她指出事發後，她因疼痛難以入眠，甚至還出現掉髮等症狀，當眾將止痛藥、安眠藥等藥袋拿出，要求洪男像個男人一樣面對，不要逃避。

62歲洪男去年5月間被驗出確診，送往雙和醫院就醫，但卻情緒失控，拿出入住時即攜帶的水果刀，揮舞並砍傷3名護理師，並故意對醫護人員吐痰，還用言語羞辱醫護人員。其中20多歲的陳姓護理師傷勢嚴重，右手4條韌帶2條神經被砍斷，不僅一段時間無法工作，評估復健期長達半年。

新北地院今召開合議庭，進行交互詰問，洪男律師強調，洪男是罹患「加護病房症候群」等譫妄症，且案發前他也曾對護理師稱「為何被關在這、為何打抗生素」、「看到鬼」等語，顯示已經出現認知問題。洪男律師也提出，希望雙方以修復式司法程序進行，但遭被害人律師以不存在和解基礎拒絕。

開庭期間被害人家屬也因受創嚴重，不斷痛哭崩潰，而受傷最重的陳姓護理師也到庭陳述1分鐘，期間她紅著眼眶，從牛皮紙袋拿出安眠藥、止痛藥等藥物，甩在桌上，要洪男看清楚，並稱她可以出庭陳述，不是因為她已經好了，並稱她的傷無法復原，在場所有人都被洪男傷害過，要求他不要逃避，像個男人一樣面對。