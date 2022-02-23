南韓統計廳23日發布統計數據，2021年出生人口為26.05萬人，死亡人口為31.78萬人，總人口減少5.73萬人。這是南韓連續兩年出現人口自然減少。

生育率驟減是人口自然減少的主要原因。去年南韓出生人口較前一年減少1萬名以上，創下1970年開始相關統計以來的新低。南韓總生育率為0.81，同樣創下開始相關統計以來新低。