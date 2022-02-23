南韓連兩年出現人口自然減少 18:412022/02/23 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓統計廳23日發布統計數據，2021年出生人口為26.05萬人，死亡人口為31.78萬人，總人口減少5.73萬人。這是南韓連續兩年出現人口自然減少。 生育率驟減是人口自然減少的主要原因。去年南韓出生人口較前一年減少1萬名以上，創下1970年開始相關統計以來的新低。南韓總生育率為0.81，同樣創下開始相關統計以來新低。 南韓疫情進入流行病初期階段 中國藉冬奧逆勢而上 #南韓 #出現 #出生人口 #人口 #自然 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恐成人口國安問題 2021陸人流與新生人口數幾近持平 09:162022/02/23 兩岸 地緣政治動盪 外資對亞股縮手 04:102022/02/22 投資理財 經濟思維－體制、防疫策略與經濟大未來 04:102022/02/23 專題周報 國戰會論壇》台灣不應以國家認同來獵巫（蕭衡鍾） 00:002022/02/23 海納百川 櫃買中心3月推戰略新板宣導說明會 12:502022/02/23 財經 鼓勵逾期外來人口接種疫苗 移民署台南專勤隊攜手NGO宣導 17:062022/02/22 生活 重度鼻竇炎嚴重影響睡眠 靠這項手術解決困擾 15:452022/02/23 健康 感情糾紛起爭執 健身教練疑悶死女友後自戕 09:222022/02/23 社會 3星座沒心思談戀愛 身邊桃花卻一大堆 17:352022/02/23 運勢 進口雞蛋沒人買 韓花2億銷毀2100萬雞蛋內幕曝光 12:432022/02/23 國際 日媒民調 逾7成日本人認同出現女性天皇 16:082022/02/23 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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