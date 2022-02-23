由於俄羅斯下令軍隊進入烏東兩個分離地區，並宣布承認其獨立地位，澳洲23日（周三）表示將向俄羅斯實施首批制裁，這是繼美國、歐盟、加拿大、德國、英國之後，又一國家決定抵制俄國。

澳洲總理莫里森表示，該國針對俄國向烏克蘭採取行動須負責的俄羅斯個人進行制裁，此令將立即生效。

莫里森指出，「澳洲將挺身而出面對霸凌，我們與所有夥伴挺身而出面對俄羅斯。我預期接下來還有一系列制裁，這只是開始。」