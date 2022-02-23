俄烏衝突 澳洲宣布向俄羅斯實施制裁 14:252022/02/23 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於俄羅斯下令軍隊進入烏東兩個分離地區，並宣布承認其獨立地位，澳洲23日（周三）表示將向俄羅斯實施首批制裁，這是繼美國、歐盟、加拿大、德國、英國之後，又一國家決定抵制俄國。 澳洲總理莫里森表示，該國針對俄國向烏克蘭採取行動須負責的俄羅斯個人進行制裁，此令將立即生效。 莫里森指出，「澳洲將挺身而出面對霸凌，我們與所有夥伴挺身而出面對俄羅斯。我預期接下來還有一系列制裁，這只是開始。」 拜登金融制裁俄羅斯 美俄外長會取消 俄開始入侵烏克蘭 拜登宣布制裁2俄銀行 #俄羅斯 #俄國 #莫里森 #面對 #澳洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普丁引歷史 轟美國北約搞破壞 04:102022/02/23 焦點要聞 《國際政治》衛星影像顯示 白俄羅斯邊境有新軍事布署 11:422022/02/23 財經 拜登宣布制裁俄羅斯 美股收低 道瓊大跌482點 06:212022/02/23 財經 《國際經濟》俄烏危機 歐盟對俄羅斯祭連串制裁 11:252022/02/23 財經 危機升溫 俄羅斯股匯雙挫 04:102022/02/23 全球財經 孤立的台灣比烏克蘭更不利 04:102022/02/23 時論廣場 俄羅斯再出手 宣布與烏東2共和國建交 09:202022/02/23 國際 禁國民與烏東地區金融往來 加國宣布對俄實施經濟制裁 11:272022/02/23 財經 侵犯烏克蘭主權！日本宣布制裁俄羅斯 內容曝光 10:092022/02/23 國際 加拿大制裁俄國 杜魯道：侵烏主權令人無法接受 13:262022/02/23 國際 新聞透視》老大哥支持分離勢力 北京如履薄冰 04:102022/02/23 焦點要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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