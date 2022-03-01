國際金融協會（IIF）周一表示，在西方國家聯手對俄羅斯發起前所未有的制裁規模後，俄國極有可能出現外債違約，而且今年經濟還恐將遭遇兩位數的萎縮。

IIF預估，俄國央行的外匯儲備中，有半數存放在對俄國進行資產凍結的國家，導致該國央行動用外匯來支撐匯率與經濟的能力遭到嚴重弱化。

IIF副首席經濟學家瑞帕柯娃（Elina Ribakova）表示，如果俄烏衝擊繼續惡化、俄國債務違約與重組的發生機率也將升高。她說特別是前者「極有可能」發生，雖然外國持有的俄國債券規模相對較小、約在600億美元，使得衝擊得以受限。

瑞帕柯娃還補充，西方國家對俄國實施有史來最嚴厲的經濟措施，還將讓後者經濟陷入混亂，導致它今年的國內生產毛額至少出現10％的萎縮，通膨也可能飆升兩位數。

她表示：「這將帶我們回到1990年代，當時（俄國）經濟與全球經濟完全脫鉤。」

俄羅斯上週入侵烏克蘭，引發西方對其實行一系列制裁，當中包括凍結俄國央行資產、將俄羅斯銀行踢出全球支付系統SWIFT，以及把多名個人和企業列入黑名單中。

這些制裁也讓俄羅斯盧布兌美元匯率周一再度崩跌到歷史新低，西方投資者更是爭相拋售俄國資產。

俄國央行為了安撫市場，周一除了將指標利率從9.5％大舉調高到20％、還向當地銀行業挹注流動性與限制資本外流等。

然而瑞帕柯娃認為西方制裁還可能進一步升級，例如禁止歐美企業對現有的俄國公債進行交易、擴展被SWIFT禁止的俄國機構名單與豁免能源相關交易的規定將被取消等。

不過她也認為這些措施，也將加大全球經濟、尤其是歐洲所面臨的金融、貿易與擴散風險等。她還在點明在貿易方面，由於制裁關係使得俄國能源與其他商品出口更趨困難，勢必將帶動全球商品價格繼續飆高。