由於網路科技的發展，進行中的烏克蘭戰爭空前真實地呈現在世人眼前，大量的資訊，不管是真的、假的，到處充斥。可想而知，中共作為美國最重要的戰略對手，一定會仔細觀察、分析戰爭的各個層面，作為日後在台海用兵的參考。

首先，美國是否出兵協防台灣？對於俄國入侵烏克蘭，美國這次可謂出盡風頭，基本上做到「預知死亡啟事」，與此同時，即使烏方一再呼籲、請求、威脅（澤倫斯基稱美國若不援助，恐釀成世界大戰），美方從頭到尾都堅持不出兵；就連波蘭要透過美方將米格機交給烏國，都遭到美國拒絕。

事實勝於雄辯，即使在俄軍入侵後，美國立即派艦巡航台海，又派總統特使團訪台，但對於中共來說，將來美國出兵援助台灣的可能性應該是減少。

中共也會關注，在俄烏開戰後，台灣進行的幾次民調，包括台灣國際戰略學會、TVBS、台灣民意基金會的調查都顯示，過半的台灣人已經不再相信美軍會協防台灣，而在過去一、二十年的相關民調中，相信美軍會協防台灣的民意一直穩定維持在六成左右。

中共當然也會注意到台灣民意這項重要的轉變。

其次，經濟制裁是美國最可能使用的制裁手段，但效果有限，特別是對中共來說。

西方目前對俄國最有效的經濟制裁是把俄國央行及部分銀行踢出SWIFT全球支付信息系統，結果造成盧布暴跌，俄國資金外逃。但值得注意的是，這項制裁只限「部分」俄國銀行，有關俄國石油、天然氣的支付還是在SWIFT中運作。

就在俄國被踢出SWIFT的同時，沙烏地阿拉伯卻加速與中共談判以人民幣支付油價，中共已占沙國石油出口的25%，假以時日，勢必動搖「油元」（以美元計算油價）的地位。

當然，根據SWIFT數據，今年1月份主要支付貨幣排名中，美元在國際支付中，以39.92%排行首位，第2名的歐元占36.56%，再來是英鎊占6.3%，人民幣則占3.20%排行第4，人民幣短期內難以取代美元在國際貿易中的地位；但有這次經濟制裁俄國的經驗，中共必然加快人民幣國際化步伐，至少支付俄羅斯石油、天然氣時使用人民幣結算。

第三，認知戰比閃電戰管用。在衛星監控和情報運用下，美國準確掌握俄軍動態，讓快速移動+精準打擊的戰術（伊拉克戰爭模式）失效；在戰事僵持階段，烏克蘭+西方的網路宣傳戰大幅提升烏克蘭的聲勢，俄方也進行了反擊，但效果顯然不及西方陣營。

最戲劇化的個案就是：蛇島「烈士」變戰俘，最近俄烏換俘，這批「烈士」還首先「載譽歸國」。但在開戰之初，這一假消息對烏國民心士氣、國際同情烏國，至關重要。

中共並未直接參戰，但在認知戰場上，卻是趁機大練兵，早就組建的「大翻譯」系統，把大量俄文資料（對俄有利）翻譯成中文，或是把西方非主流的挺俄或不利烏克蘭的訊息翻成中文；最典型的個案就是「教宗挺俄羅斯」的一篇假翻譯稿，在中文網路社群中流傳。

如果中國國家主席習近平也學俄國總統普丁在台海慢慢增兵，台灣會怎樣？此次俄軍入侵烏克蘭跟今年1月出兵哈薩克及2014年2月出兵克里米亞不同，前兩次都是快速空降、直取中樞，但這次卻是「緩進」，花了幾個月的時間向烏克蘭邊境增兵。

俄軍這種「緩進」包圍策略還是挫動了烏克蘭的民心士氣，許多富豪在戰前離開烏國並轉移資產。

試想，中共未來如果也在東南沿海緩步增兵、派更多架次軍機進入我空識區、水面艦隻也不斷在台海和東部海域巡航；先不說對國軍的壓力，就在這段時間，台灣能跑的人、能跑的錢可能都跑了，整天機場、港口都擠滿出國的旅客...對於想留在台灣跟中共決一死戰的人來說，也構成心理壓力。