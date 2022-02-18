新北市三重區有一家幼兒園昨傳出1名幼兒確診，全園除了停課14天以外，新北市衛生局也匡列採檢400人。家長昨接獲造冊普篩通知，擠爆三重聯合醫院，引發民怨，新北市衛生局感謝家長及小朋友的配合，對於現場造成排隊情況表達歉意，對於如何避免類似的亂象再發生，衛生局長陳潤秋說，會去檢討改進。

被問到未來如何避免匡列接觸者擠爆醫院的亂象再發生，陳潤秋說，昨晚醫院很快速加派人手完成篩檢，之後會做檢討改進；新北市副市長劉和然要求衛生局回去檢討並做好分流。