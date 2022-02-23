二二八連假自26日起至28日，新北市衛生局表示，連假第一天（26日）新北市各醫院皆依平時週六時段開設門診；連假次日（27日）適逢週日，新北市18家（20院區）急救責任醫院門診停診，維持急診24小時正常作業。

連假最後一天（28日），除永和耕莘醫院、新泰醫院及瑞芳礦工醫院等3家醫院維持正常門診外，大部分醫院皆休診，另外樹林仁愛醫院、耕莘醫院兩院區、台北醫院及樂生療養院等5家醫院則調整為開放半天門診，民眾可先電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診。詳細就醫資訊亦可上健保署服務時段查詢網頁（網址：https://www.nhi.gov.tw/QueryN/Query14.aspx）。

衛生局建議民眾連假出遊前先了解人潮狀況，並記得戴口罩、勤洗手、保持社交距離及做好自我健康監測，共同落實防疫工作，用最嚴謹的態度守住疫情。如因突發急重症需就醫，新北市急救責任醫院網站均提供急診即時訊息查詢，提供民眾就醫參考。