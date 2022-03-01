111學年度學科能力測驗成績今天公布，上午9時起開放網路或電話語音查詢，報名資料有填寫手機號碼的考生，也會收到大考中心簡訊通知成績。

大學入學考試中心發布新聞稿指出，111學年度學測共有11萬6465人報考，考生成績及統計資料將於3月1日公布；成績通知單於3月2日寄發，個別報名者，將直接寄至考生通訊地址，集體報名者則由集體報名單位轉發考生。

今天上午將提供行動電話簡訊通知成績的服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼的考生，大考中心會主動發送簡訊，通知考生成績；上午9時起，考生也可至大考中心網站或以電話語音（02-23643677）查詢成績。

大考中心將於9時舉行學測成績相關統計資料說明會，公布各科成績人數百分比累計表，及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」5項成績標準，提供考生參考。

考生如對學測成績有疑義，可於3月2日至7日期間至大考中心網站，使用成績複查功能進行登錄申請複查；考生複查成績限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，概不受理，複查結果通知書將於3月15日寄發。（編輯：陳仁華）1110301