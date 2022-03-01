大葉大學消防安全學士學位學程師生，與產業界攜手合作，製作專題、累積實務經驗。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學消防安全學士學位學程近年緊扣產業脈動，教學主動導入智慧防災技術，並攜手產業界，帶領學生製作專題、累積實務經驗，同時協助產業升級。消防學程主任葉啟輝表示，近年廠辦建案蓬勃，消防專業人才需求大，學生就業二年，平均月薪約有36K。

消防學程教授何岫璁指出，智慧防災可分為兩個領域，一是協助建築物使用人員避難安全，二是確保救災人員搶救安全；例如火警警報系統結合物聯網、大數據、多元偵測技術，可隨時偵測環境的光、熱、煙等數值變化，一旦發現異常，就會即時發送通知，讓建築物管理者可以在第一時間應變火災；又如發生工廠大火等事件時，智慧防災系統將能即時回傳現場情資、調配滅火系統與排煙系統，讓救災人員處於相對安全的環境。

何岫璁說，不只是即時監控系統，消防檢修申報、建築修繕管理、工程送審等都可以透過數位化平台，讓作業更即時、更省力，查詢也更方便。消防學程帶領學生針對大型購物中心、飯店、古蹟、醫院、企業等需求，製作智慧防災專題，落實防災管理，學生在學期間的研發成果，具前瞻發展性，正可銜接職場。

葉啟輝表示，因應時代趨勢，消防學程導入智慧防災科技，讓學生不只具備消防工程專業，在學期間也能學習到智慧防災應用實務、建築機電整合防災設計能力，畢業後可從事智慧防災、防災工程顧問、消防設備製造業、機電工程等行業，就業前景看漲。

消防學程教授何岫璁（右）在課程中導入智慧防災技術。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）