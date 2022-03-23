3月19林姓女登山客定位位置。(消防局提供／吳建輝南投傳真)

來自新北三峽38歲林姓女子19日獨攀南投信義玉山北北峰和對關山失聯，經過南投警消、林女親友、跑山獸等人搜尋，23日終於在一處溪谷上方約30公尺平台尋獲，不過已成冰冷大體，明顯死亡，目前正想方設法將林女遺體移出。

南投縣消防局表示，19日林女與友人從白石牙土地公進入水社大山，預計9點入山4點下山，不過林女從水社大山主峰折返三角點時脫隊先行啟程，但並未循原路折返，於3點30分左右迷失方向，加上身上沒有地圖或GPS設備能判斷方向，因此向消防局請求協助。

消防局說，由於當時林女並未提供準確位置，因此只能派員在能見度尚佳的下午入山，由玉山噴隊隊員，玉山國家公園管理處，以及跑山獸等投入救援，沿著林女登山路線，22日在距離登山口500公尺左右發現有滑落痕跡，當時研判林女可能卡在峭壁處，但當時天色已晚，經評估後23日上午展開救援。

消防局表示，最後搜救人員兵分二路，一路垂降、另一路則下到溪谷展開搜救，最後在中午11點30分左右，在溪谷上方30公尺處平台尋獲林女，消防局也醒喜愛登山的民眾，切記要注意自身安全考量行走路線危險性，避免災害發生，在親近山林同時，減少因自身準備不足而導致的人禍發生。

南投縣政府消防局日月潭分隊警消涂耕銘、陳惠珊、魚池分隊警消黃一民、跑山獸率先尋獲林女。(消防局提供／吳建輝南投傳真)